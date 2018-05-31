〈南部〉新建魯瓦南橋 卑南泰安村「通樂」

2018-05-31

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南鄉泰安村大巴六九溪的「過水路面」走入歷史，新建的魯瓦南橋昨天通車。從小走水路走了快八十年的老人家說，以前難走又危險，現在終於有安全回家的路！

大巴六九溪 「過水路面」難行

卑南鄉長許文獻與立委劉櫂豪、縣議員江堅壽、張卓然等人共同揭開橋名紅布，隨後帶領耆老、村民走過新橋，雖然只有卅公尺長，卻是大巴六九部落很多老人家盼了一輩子的橋。

大巴六九溪是太平溪支流，之前在地居民要到獵場或農地，最快的路徑就是過溪而行，所以此處被稱為「過水路面」，有時整條溪乾燥，有時溪水暴漲，險象環生，甚至在莫拉克颱風時，有村民被洪水沖走。

許文獻表示，前年十月豪雨重創過水路面，公所提報災後復建爭取補助新建橋樑，經行政院核定補助七百萬元，公所自籌約三百萬元，經代表會支持下完成這座橋，魯瓦南橋橋長卅公尺、寬六公尺。

許文獻說，此地為土石流潛勢溪，如果只有橋樑而沒有上下游河川整治配合的話，大水一來土石流淤積，淹沒橋樑，因此水土保持局配合整治，讓橋樑兼具交通及防洪的功能。

80歲耆老 第一次看到堅固的橋

地方耆老張阿信表示，從小在這裡長大，今年已經快八十了，以前的過水路面難走又危險，第一次看到泰安村有一座堅固的橋，相信一定能保障村民的生命財產與安全。

鄉公所表示，在地卑南族人稱此地為「魯瓦南」，是部落北方入口之地，是部落祭司在年節或有重大事件時，實施祭儀地點，也是早期部落人上山造成傷亡時，傷者紮營療傷之處，以「魯瓦南」為橋命名，留下部落文化記憶。