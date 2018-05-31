〈南部〉全國最長透水鋪面 屏東科大路重生

2018-05-31

縣府斥資1.59億 改善6.3公里路段

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學主要聯外道路「科大路」，凹陷不平，被當地學生批評為「最爛一條路」，去年屏東縣政府斥資一﹒五九億改善全長六﹒三公里路段，今年五月完工，成為全國最長且兼顧路面及環境生態的透水路面。

屏縣府與屏科大經實驗後，決定以過去鮮少運用在車行路面的「透水鋪面」作為科大路的路面鋪設，採用不同的環保材質、碎石、混凝土底層搭配加上地工織布等，每平方公尺成本約比傳統柏油道路貴五百元，但未來可望降低修復成本。

昔逢雨必淹 爛路轉型為當地驕傲

縣長潘孟安表示，過去屏科大逢雨必淹，甚至有同學拿出大型充氣泳具在淹水的馬路上玩耍，為了改善科大路路況，縣府與屏科大從變位、承載力、透水等各方面找出最適合的路面設計，從大同路至信義路中間路段施作全透水道路，科大路一段、科大北路及學府路路段也一併納入改善，讓科大路將從最爛道路，轉型為當地人最驕傲的一條路。

潘孟安指出，目前國內實施全透水舖面道路並不多，科大路完工後是國內最長的一段全透水鋪面，未來路面排水更好也更耐重，除科大路，「中林排水改善工程」也預定年底完工。

縣府水利處表示，「中林排水改善工程」除可提升排水渠道通洪能力，也能作為當地防災避難路線，工程把渠道拓寬、施設水防道路，同時配合上游坡地水土保持工程，將有效改善內埔鄉中林村、龍泉村及屏科大等地區往年面臨的水患。