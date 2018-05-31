〈台北都會〉買北捷旅遊票 送百選名店優惠券

2018-05-31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運各站點外有許多知名景點或商圈，諸如東門站的永康商圈、西門站的西門町，台北捷運公司昨宣布，一日票、廿四小時票等捷運旅遊票或團購一日票等，將從六月一日起至明年五月底止，隨券會附贈「台北一百選」商家超值優惠券及摺頁，一份最多可兌換十家商圈優惠。

北捷表示，明日起至明年五月卅一日止推出的「捷運旅遊票、台北一百選」優惠活動， 凡至捷運各車站旅客詢問處購買捷運一日票、廿四小時票、四十八小時票、七十二小時票任一款捷運旅遊票；或是團購一日票、交通聯票（高鐵北捷雙巴套票、機捷北捷聯票），即可免費獲贈「台北一百選」的商家超值優惠券及摺頁各一份。

北捷說明，商家超值優惠券及摺頁內含景點購物、特色餐廳、咖啡甜點、飲料小吃、風格小店五大類，共一百間商家優惠，每大類有兩張優惠券，最多可兌換十間商家優惠， 使用方式及相關規定會寫在優惠券面。

合作的優惠商家，包含台北一○一觀景台、貓空纜車、兒童新樂園、松山文創園區等知名景點，特色商家則有以芒果冰聞名的Ice Monster、曾被美國娛樂網站評選為「全球最美的二十家書店」之一的好樣本事書店、亞尼克等，可讓旅客在吃喝玩樂中，同時享受在台北尋寶的樂趣。