〈台北都會〉無人啤酒販賣機 現身夜市

2018-05-31

市府稽查已無營業 將追查酒品來源

〔記者郭安家／台北報導〕民眾投訴，饒河街夜市出現無人啤酒販賣機，手機掃描QRcode，即可暢飲精釀啤酒，並號稱「飲品共享平台」，無法辨識購買者年齡，恐違反「菸酒管理法」，業者不得販售或轉讓酒予未滿十八歲者，亦不得以自動販賣機、電子購物或其他無法辨識購買者等方式。業者表示，該機器旁有專人核實，比便利超商還嚴謹。

不過，財政局菸酒暨稅務管理科長張夢純表示，已派員前往稽查，首次前往時有員工在機台旁看管，但前天再前往時已無營業，未來仍會進一步向業者追查酒品來源，並依法處理。

業者則解釋，該啤酒販賣機有以台灣麥酒有限公司申請酒牌，並以信用卡、apple pay、 google pay、line pay，可阻斷十八歲飲酒，微信支付與支付寶非台灣人支付習慣，目前未予整合；避免有未滿十八年輕人以副卡消費，現場也有專人核實，比便利超商還嚴謹。

前電視台主播何啟聖博士論文研究「超音波訊息傳遞在行銷領域的應用」，該超音波技術即用於此啤酒販賣機，並非以藍芽連線。業者說，「飲品共享平台」標榜是，任何飲品都可透過科技銷售，水果茶也可以，而消費者購物資訊則可做大數據分析。

但市議員秦慧珠質疑，該機器利用科技包裝，讓來往夜市的遊客不限年齡自由買酒，除了付款方式、取貨方式不同以外，與坊間自動販賣機無異，明顯就是假借共享之名與科技之便，販賣啤酒，政府能無視或視若無睹嗎？