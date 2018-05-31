〈台北都會〉興隆公宅2區完工 首創空中跑道

2018-05-31

串連各棟建築 可慢跑、運動

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府規劃的文山區興隆公宅二區已完工，預計七月對外招租五百一十戶，十一月就可入住；其中十二坪的小一房型，月租僅七千一百元，若又符合北市分級租金補貼資格，最低只要兩千一百元就可入住。該公宅最具特色的就是全國首見的「空中跑道」，十二樓的空橋串連各棟建築，市府也在上方闢PU跑道，讓民眾可以在空橋上慢跑、運動。

位於木柵路二段的興隆公宅二區為地上十一及廿二層建物，共提供五百一十戶，房型分別為五十四戶小一房型、兩百一十八戶一房型、一百九十八戶二房型及四十戶三房型，坪數分別為十二、十六、廿一至卅坪，以及卅六坪。

7月招租 租金依行情打折

興隆公宅二區同時有身障會所、身障作業設施、托嬰中心、老人日間照顧中心、身心障礙福利機構等社福設施；廿樓有社區農園，十二樓則設有運動跑道及戶外休閒空間。

副市長林欽榮昨前往視察，他表示，公宅租金參考周邊有電梯的中古公寓「最低租金行情」再打八五折，租金水準為七千一百至兩萬一千一百元；若又符合北市分級租金補貼的話，最低可用兩千一百元租到十二坪的公宅。他補充，其中卅五戶將比照松山健康公宅，開放青年創意提案，無須抽籤，提出對社區有助益的公共服務經過評選後就可入住。

林欽榮表示，市府將原本老舊的安康平宅一一改建成高品質的「興隆公共住宅群」，再加上捷運南北環線已經被列入中央前瞻計畫，南環線的Y3站也會在此處設點，將可以透過公宅、交通帶動當地的經濟發展以及生活品質。