〈台北都會〉北市私立小學招生明登記 4校已額滿

2018-05-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市一○七學年度十所私立國小新生入學登記，於明日統一進行登記抽籤作業，其中靜心、再興、薇閣、奎山及復興小學雙語班，其附設幼兒園的學童直升小學，已全數額滿，家長即便想送孩子就讀也讀不到。市府教育局分析，雖然少子化影響，近年來競爭不如以往激烈，因辦學品質佳，仍有家長願意花大錢送孩子讀私校。

六月二日至月底各公立小學辦理新生入學，教育局指，私立小學新生入學登記於六月一日上午八點至十二點辦理，須設籍北市，每人限登記一校，若登記人數超過招生名額採抽籤決定，下午兩點十分起進行抽籤，六月四日辦理報到。

教育局資料顯示，復興小學雙語班招收六十人，靜心及再興小學各自招收二五二人（含特色招生）、薇閣小學招收二五二人、奎山小學八十四人（含特色招生），因全數額滿，將不會開放登記。

6校開放登記 其中3校名額僅個位數

其餘開放登記的六校，招收一百六十人的華興小學，扣除特色招生的名額，對外提供登記有一○一個，是各校最多，其次是招收一六八人的新民小學釋出五十九個登記名額、中山小學則有卅個名額。

招收二四○人的復興小學普通班，卻僅剩一個名額可登記，光仁小學招收二一○人、立人小學招收一○五人，登記名額也各自僅存五個，顯見競爭激烈的老牌私校，在少子化浪潮下依舊受到家長青睞。

奎山小學表示，除了幼兒園直升，兄弟姊妹在校的孩子、教職員子女都能優先入學，才沒有名額，創校以小班小校為理念，也不打算增加招生。靜心小學表示，私校的教學穩固、重視校園安全防護，戰戰兢兢做好教育，讓家長放心。

教育局科長鍾德馨說，招生人數由各校校舍空間與師資、設備所決定，近幾年因少子化，今年度私校無人提出增加招生名額，但因辦學品質不錯，招生狀況還是滿熱烈的，雖然讀私校比較貴，需求還是遠比供應高。