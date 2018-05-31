〈台北都會〉里長轟砍長者補助 柯不發一語

2018-05-31

促思考配套措施 市府：財源有限

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不滿柯市府上任取消重陽敬老金，又提高長者健保補助年齡門檻，內湖區大湖里長洪美惠昨向市長柯文哲陳情，痛批市府政策「完全不夠公平正義」，更批敬老卡只補助交通費，就像「買豬肉便當給回教徒吃」，長者出門難道不用吃喝？還不如待在家省錢；面對里長砲火猛烈，柯卻不發一語，北市社會局回應，因財源有限，目前不考慮調降補助門檻。

凡設籍北市滿一年、七十歲以上，且綜合所得稅率廿％以下，可申請健保補助每月最多七四九元。社會局表示，中央僅補助中低收長者，而綜合所得稅率廿％以下多半為弱勢近貧家庭，因此以公務預算及公益彩券盈餘支應。以二○一七年為例，全市有四十四萬名六十五歲以上長者，其中廿一萬一八五四人接受健保補助，總經費約十六億元。

柯文哲昨主持內湖區里長座談會，洪美惠批評，她連兩年協助推動老人共餐政策，但最多不過五、六十人參與，里內還有六百多名長者享受不到，市長立意良善，但應該要思考配套措施，例如重陽敬老金，是否能考慮只刪除三分之二或三分之一，讓老人還有五百、一千元可用，至少能帶兒孫出門同樂。

洪美惠直言，敬老卡只補助交通費，「就像買豬肉便當給回教徒吃，用不到啊！」因為長者認為一旦出門，就會有各式消費，待在家一天可能只要生活費一百元。柯市府還提高長者申請健保補助的年齡門檻，洪怒斥「完全不夠公平正義」，盼能研議恢復部分補助。

社會局會後表示，北市六十五歲以上人口約四十四萬，三年後將成長到五十萬人，占北市總人口廿％，由於北市老年人口快速增加，在有限資源做合理分配下，經評估後才會調整補助門檻為七十歲，因此目前不考慮調降。