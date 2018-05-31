〈台北都會〉《一期工程無法容納》環南市場336攤 恐休3年

2018-05-31

一期明年八月完工 只能容納987攤

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環南市場改建案被視為市長柯文哲任內重要政績之一，環南市場改建第一期工程預計明年八月完工，但一期工程完工後，卻只能容納九八七家攤商，竟有三三六攤商無處可去，北市市場處坦言尚與攤商協商中；北市議員郭昭巖則痛批，台北市政府作法不合理，怎能要攤商休息三年？認為此舉侵害攤商權益。

環南市場為大台北地區重要採買市場，擁有一三二三攤商，因環境髒亂、設備老舊，屢次提出改建，歷經三任市長、延宕十八年，終於在柯文哲任內開工改建，北市府投入五十八億元，規劃改建工程分成一、二期，上週柯還大動作主持第一期工程上梁典禮。

市府：二期完工再回來開業

市場處指出，攤商先在舊環南市場中營業，等到明年八月一期工程完工後，會讓攤商移入，第二階段則在二○二二年三月啟用。有攤商抱怨，一期工程根本無法容納全部攤商，只能讓九八七家進駐，剩下的三三六家，市府希望休業三年，待二期完工後再回來開業。

議員：作法不合理 應尊重攤商意願

郭昭巖認為，三百多攤要停業未免太多，除非是對方願意休息才能裁撤，市府不能因為改建方便，硬剝奪攤商的權益！對此，市場處科長何相慶坦言，有三三六攤須停業，等蓋好後再回來，正與攤商商量。

至於需休業的三三六家攤商主要為哪些？何相慶說，先詢問有意願停業的攤商，剩下依照他們的營業狀況評估，例如是否為天天營業等；記者詢問，若攤商不願休業怎麼辦？何說，應該不會有這狀況，目前仍在協調。

自治會：協調停業者大多本身未營業

環南市場自治會長陳正宗說，協調停業的攤商大多本身未營業，像是租給其他攤商擺放冰箱、或是因年紀大轉讓給其他人經營等。至於協調狀況？陳說，目前尚未完全協商好，還有部分攤商正在協調中。

郭昭巖表示，市府應尊重攤商意願，除非是整年都沒在營運，才能要求對方停業，有些年紀大的攤商，礙於身體狀況，僅賺生活所需，並非每天營業，但市府不能要求人家休息三年，這不合理。