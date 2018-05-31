〈台北都會〉三重果菜市場都更案 挨批不符需求

2018-05-31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員許昭興等人昨在市議會總質詢，質疑市府推動的在地就業、在地就學、在地就養等政策執行不力，批評市府招商只招來建商，庶民、攤商仍缺乏就業機會，三重果菜市場都更案規劃不符實際需求，讓攤商更難做生意；市長朱立倫逐一澄清，表示會持續改善並做得更好。

多位民進黨籍議員昨天聯合質詢，賴秋媚指出，市府辦了一堆招商案，只招來百貨公司、影城及商場等大型業者，屬於庶民經濟的夜市，包括板橋文創夜市、三重星光夜市、新莊輔大夜市、樹林大安夜市都歇業，攤商苦不堪言。

邱婷蔚質疑，三重果菜市場都更案是利百代公司提出的自辦都更，基地包括全國漁會、力行市場及果菜市場等一千多家攤商，市府宣稱「現地重建」，但缺乏安置計畫，而果菜市場規劃六層樓建物，每個攤位僅二．五坪，拖板車、大貨車進出頻繁，使用空間太小，不符實際需求。

朱立倫：未定案會再研商

朱立倫表示，三重果菜市場都更案，市府多次與實施者及攤商協商，目前公開展覽的版本不一定就是最後的定案版本，一個月內邀集相關單位研商妥適方案。

另外，許昭興、王淑慧等議員質疑在地就學及在地就養政策「破功」，朱立倫說，今年底前公幼增設四三○班，數量比桃園、台中、台南、高雄更多，他剛就任時公幼錄取率僅四成，現在達到六十八％；至於國中小減班則是少子化的普遍趨勢。