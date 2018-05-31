〈台北都會〉捷運環狀線一階合軌 拚明年中通車

2018-05-31

串連北捷、桃捷等7捷運線

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運環狀線第一階段工程進度已近九成，全線軌道昨天完成接合，新北市捷運工程局表示，接續將完成機電電纜佈設，力拚十二月完工，最快明年中通車；新北市捷運工程局長趙紹廉表示，「三環三線」未來的路網可銜接台北捷運、桃園機場捷運等七條捷運線，服務範圍擴大到北北桃地區約九百萬市民，串連北北桃達成一小時交通生活圈的目標。

趙紹廉指出，環狀線第一階段共設十四座車站與一處機廠，配有十七列電聯車，行經新店、中和、板橋、新莊等地區，路線全長十五．四公里，十四座車站分別為大坪林、十四張、秀朗橋、景平、景安、中和、橋和、中原、板新、板橋、新埔民生、頭前庄、幸福、新北產業園區站。

他表示，大台北地區過去的交通路網規劃都是以台北市為中心，「三環三線」完工後，全線總長度是二○九．七公里，其中行經新北市境內的路線長度為一四四．五公里，共有一二六座車站，日運量估計達一六三萬人次。

趙紹廉說，環狀線第一階段串連新店線、安坑線、中和線、萬大線、板南線、新莊線及桃園機場捷運等七條捷運路線，通車後的路線間轉乘不需要再進入台北市，從板橋站到新莊區的新北產業園區站約十二分鐘，新店大坪林站到板橋站約廿分鐘，大幅縮短搭車時間。

趙紹廉表示，環狀線第一階段昨天達成最後一根鋼軌焊接的重要里程碑，後續將進行機電電纜佈設，讓每個車站的電力串連，緊接著是號誌系統及通訊系統，列車就能從新店到新莊進行全線測試，預計今年十二月完工，初勘、履勘等程序約需半年，最快在明年中通車。