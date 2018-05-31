〈北部〉基隆官員涉收賄百萬 護航廠商詐千萬

2018-05-31

3漁港未清淤 土方充數

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕基隆市政府爆發貪瀆弊案！檢調追查，市府在前年發包的正濱、八斗子與望海巷三座漁港浚深工程，承包廠商並未實際浚挖淤泥，而是以土方充數，藉此詐領上千萬元工程款，市府產業發展處（簡稱產發處）技士楊昇穎涉嫌護航廠商，三年來疑收賄逾百萬元，遭裁定羈押禁見；對此，市府產發處表示，尊重、配合司法調查，支持嚴查嚴辦。

產發處1技士羈押禁見

檢調調查，基隆市政府產發處漁業行政科在二○一六年辦理「正濱漁港泊區及八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」及「望海巷漁港泊地浚深工程」兩件招標案時，投標資格不符的四季公司向武塔公司借牌得標，事後卻未確實疏浚，透過吳姓男子居中聯繫，夥同載運業者及土資場業者，一方面偽造剩餘土方清運證明文件，另一方面拿民間工程的土方冒充疏浚淤泥運至台北港填海造陸，藉此向市府詐得上千萬元。

檢調發現，精祥公司周姓負責人，涉嫌透過白姓男子居中牽線，自二○一五年起陸續行賄承辦人楊昇穎，累計金額逾百萬元，藉此把持市府疏浚工程的委託設計及監造。

傳喚40多人 2包商交保

基隆地檢署前天指揮市刑大偵一隊等搜索四季、武塔、精祥等公司，傳喚楊昇穎等四十多人到案，訊後以楊男涉犯貪污治罪條例罪嫌重大、有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，武塔公司林姓負責人、精祥公司周姓負責人分別被諭知卅萬元、十萬元交保。