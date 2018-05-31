〈北部〉挑磚籌學費 清寒生拚上台科大

2018-05-31

父病中低收戶 張嘉雯逆境奮鬥

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆商工男學生張嘉雯在今年四技二專統一入學測驗，以六五八．五分錄取國立台灣科技大學，他在幼兒園時父母離異，由爸爸撫養長大，但爸爸在他國小四年級時於工作中意外墜樓，救回一命卻無法再工作，家境變成中低收入戶；張嘉雯在國中畢業後就到工地扛水泥、挑磚塊、站在路邊舉廣告牌，賺取微薄的生活費，一年後重考進入基商，逆境奮鬥的過程令人動容。

張嘉雯說，就讀基隆商工國際貿易科三年來，除了第一次段考是第三名，其餘每次考試都第一名，家中沒錢讓他補習，也沒有人教他功課，所以更要努力學習，不懂的地方就追著老師問到懂，他感謝老師不厭其煩地教導，才能讓他成績進步，也感謝老師不斷鼓勵，改變他的人生。

他表示，當初自認為考取證照不等同有能力，也反對「考證照可以加分」的升學制度，在繁星推甄時錯失錄取台灣科技大學的機會，但同時錄取台北科技大學工業工程與管理系、國立政治大學財務金融系，他不後悔，靠著參加統測，用實力錄取台灣科技大學。

出身雲林北港貧戶、也苦讀出身的基隆商工校長陳明印，幼年家貧曾被送給醫生當養子，因為發高燒哭鬧「被退貨」回到原生家庭，陳明印從小苦讀拚出頭，高職時去工地釘板模賺學費與生活費，他得知張嘉雯的奮鬥故事，覺得彷彿就是年輕的自己，感動地致贈一萬元紅包，鼓勵張嘉雯繼續加油。

陳明印說，以後讀大學錢不夠用，再打電話給他，讓張嘉雯感動地頻頻鞠躬道謝；張嘉雯說，他會好好讀書，未來有能力也要幫助其他需要幫助的人，讓愛繼續循環。