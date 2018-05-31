〈北部〉《傅崐萁9度蟬聯五星縣長》劉曉玫批花公帑造神 花縣府不回應

2018-05-31

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕《遠見雜誌》昨公布「縣市長施政滿意度大調查」，花蓮縣長傅崐萁施政滿意度七十七點二％，在任九年連拿九次五顆星，蟬聯「九連霸」五星縣長。民進黨提名的花蓮縣長參選人、縣議員劉曉玫則質疑傅花大錢美化政績，根本是「花公帑造神！」縣府面對指控，則不願回應。

劉曉玫說，根據公開資訊顯示，《遠見》在傅崐萁本屆縣長任內，以約一千一百四十三萬元得到縣政府各標案，比上屆多出七百七十七萬元，漲幅位居全台十六縣市之冠，總金額還遠勝台中市及台南市等資源相對充沛的直轄市。

○二○六震災復建專題報導59.4萬決標

她說，花蓮縣府自二○一三年到二○一八年的《遠見》採購標案中，共有八筆資料，每年決標金額從二百多萬元至五十多萬元不等，二○一六年度合計最高，兩筆標案共有四百八十四萬八千二百元，其中二○一八年則以花蓮縣「○二○六震災校舍災損及復建專題報導」為由，以五十九萬四千元決標 。

劉曉玫強調，傅在第二屆任期內，大幅增加與《遠見》合作的標案預算，合理懷疑就是為了妻子徐榛蔚將參選縣長做準備，不把有限資源用在刀口上照顧縣民，反而花了大把鈔票在自己身上，慷縣民之慨卻只成就自己的五星成績。

縣府對於劉曉玫的所有指控不願回應；但《遠見雜誌》發出聲明表示，一切均合法公開參與政府招標採購，秉持編輯、業務分開原則，善盡媒體道德規範，「二○一八縣市長施政滿意度大調查」由「遠見研究調查」獨立調查執行，與《遠見雜誌》之廣告業務完全無關。