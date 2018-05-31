〈北部〉全班手寫卡片謝師 讓「欣媽」紅了眼

2018-05-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕雖然七月還有大學指定科目考試，私立四維高中普通科三年甲班卅八人，今年透過繁星、個人申請等管道，全班學生均已全數錄取大學，近三分之二學生錄取國立大學，趁著星期日學校畢業典禮前，全班學生昨天給導師陳怡欣一個驚喜，同學們每人手寫一張畢業卡片當面送給老師，讓陳怡欣感動到眼眶泛紅！

私立四維高中將在六月三日舉辦畢業典禮，學校普通科三年甲班卅八位學生也將走出校門，學生們為感謝導師陳怡欣，特別「密謀」寫感恩卡片，昨天早上導師一到班上，學生拿出事先準備好的卡片送老師，全班同學圍在導師身邊，催促老師讀每一張卡片上同學寫的話語、圖畫，陳怡欣說，真的很驚訝又開心！

今年錄取高雄醫學大學醫務管理系的連昱睿說，導師陳怡欣三年來照顧大家，是大家的「欣媽」，自己常在關鍵時刻掉東掉西，有時後還會犯小屁孩「中二病」，但是因為有欣媽在，三年來真的成長很多，要跟老師說謝謝。

考取國立屏東科大中國文學系的蒲采緹說，因為有「欣媽」才有現在的她，欣媽給學生溫暖的感覺「就像媽媽一樣」！

錄取義守大學智慧化自動控制英語學士學程的林芯宇說，記得高一剛上四維，老師就承諾「要把每一位同學送上大學」，為了大家無怨無悔的付出，甚至放下家庭，夜間還陪同學唸書，讓同學們終於在「二年半的學測長跑」跑到終點，真的很感謝。

陳怡欣說，看著照顧三年的同學即將踏出校門，卅八人都將上大學，包括廿一人考上國立學校，這是當老師最欣慰的事情，其中吳承澤上台大公共衛生系、張芮寧上政大法律系，賴承婕錄取師大數學系等，每一位同學都那麼優秀，「老師以你們為傲」！