〈北部〉陽大附醫二期擴建計畫 陳金德：爭取40億

2018-05-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明大學附設醫院二期擴建計畫，地方積極爭取，希望陽醫升格成縣內首家醫學中心，院方兩度將計畫送教育部審查，都無進展。宜蘭縣代理縣長陳金德昨表示，將找陽醫與教育部協調，盼行政院盡快核定，將經費編入教育部一○九年度預算，希望爭取至少四十億元預算。

院方二度送審 都未通過

陽大附設醫院從新民院區遷至蘭陽新院區，行政院原核定四十九億元建院經費，並朝醫學中心規劃；但二○○九年送立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍到剩廿億元，影響建院計畫推動；陽醫蘭陽院區一期工程完成，並於前年十月營運，現階段全力推動二期擴建計畫，爭取升格醫學中心，所需經費廿九億元。

不過，前行政院長林全為蘭陽院區開幕剪綵時承諾，支持陽大醫院二期擴建計畫，朝醫學中心等級邁進，只要經費在四十億元以內都能提報，所需經費列入國家公共建設預算，全案只待陽醫提出完善二期計畫就可推動。

院方去年五月將計畫送到教育部被打回票，今年四月才二度送審，計畫仍未獲得通過，已來不及編列在明年度預算，此案一延再延，仍無具體進展。

代縣長願爭取列後年度預算

宜蘭醫療資源匱乏，很多急重症都要轉送台北處理，陽醫擴建升級醫學中心，地方眾所殷盼。縣議員林錫明、張建榮昨在議會質詢指爭取陽醫升格已經好幾年，遲遲沒有重大突破，縣府沒有認真推動，之前因政黨輪替導致預算被砍，年底就要選舉，如果宜蘭再次政黨輪替，讓人擔心又會重蹈覆轍，陳金德應該盡速想辦法解決問題，讓陽醫擴建計畫編入教育部預算。

陳金德說，陽醫擴建計畫要列入明年預算已經來不及，他願意去爭取讓行政院核定列入一○九年預算，希望爭取到四十億元，讓醫學中心規模、品質一次到位，這部分還要與行政院協調，看能否再修改陽醫提報的計畫與經費。

陽大醫院表示，二期擴建計畫已送到教育部審查，醫院積極在推動此案，如果縣長願意協助，院方當然樂觀其成，一定全力配合。