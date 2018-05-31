〈北部〉撤銷全民調決議 國民黨竹縣長提名添變數

2018-05-31

〔記者林良昇、鄭鴻達、黃美珠／綜合報導〕國民黨新竹縣長提名再添變數！國民黨中常會昨天通過臨時動議，撤銷中央提名小組五月初的決議「新竹縣長提名採行全民調方式」，並排除適用協調不成採初選決定參選人的辦法，授權中央提名協調小組研訂策略處理。

年底縣市長選舉，國民黨僅剩下新竹縣長提名作業還未完成，諸多參選人中，以立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢最有可能出線。

林為洲表示，相信黨中央是基於要爭取勝選才會有這樣突然的改變，所以尊重。但也提醒黨中央，全民調是最能量化民意向背的機制，未來不管採用何種辦法決定人選，如何通過外界對公正、客觀要求的檢驗，應是最後決定的關鍵。他仍會從明天開始十三鄉鎮走透透造勢、掃街，爭取替國民黨守住新竹縣。

楊文科陣營說，尊重中常會決議，也尊重黨的提名機制。一步一腳印勤跑地方，爭取最後的團結勝選。

陳見賢說，只要是對國民黨有利的辦法他都沒意見，不過他強調，提名作業重點就是要推出「會贏的人」！所以「誰會贏比較重要」。

組發會：看整合程度 沒有時間表

國民黨組發會主委李哲華表示，中央提名協調小組將立即開會研商如何處理，組發會建議到地方聽取縣議員、鄉鎮市長參選人意見，未來採全民調、開放參選或徵召等都不排除。李哲華說，要看地方整合程度，沒有時間表，新竹縣是國民黨優勢選區，但選情複雜，超乎派系、藍綠，牽涉宗親、地方人脈關係，但大家都有共識不能分裂，國民黨會整合出最好辦法。