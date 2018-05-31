〈北部〉苗縣石虎保育自治條例遭退 專家喊失望

2018-05-31

陳美汀：公共工程應考量生態環境

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，其中規定縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾一公頃或闢路逾一公里，須向專家諮詢，但有縣議員認為會影響發展，議會前天將此案退回。石虎專家陳美汀深感失望，強調所有公共工程都須考量生態環境，盼民意代表們能更重視石虎保育。

「深感遺憾與失望，希望苗栗再加油！」陳美汀說，該草案目的在於規範公共工程，尤其政府開發須符合公眾利益，更應該重視生態環境，才能符合各國追求開發與生態共存的世界潮流，而縣議員身為民意代表，更須貼近民意支持立法，但苗栗縣議會卻背道而馳。

目前全台石虎僅存不到五百隻，約七成棲息於苗栗淺山地區，苗縣府於四月才與台中市政府簽署跨域石虎保育合作意向書，盼建置跨域石虎保護網，如今議會卻退回保育條例，形同打臉苗縣府，網路上也罵聲不斷，批部分議員「眼裡只有錢。」

縣長：立法嚴懲同時加強保育觀念

縣長徐耀昌表示，城市發展與生態保育如何取得平衡？一直是個難題。過去公路總局斥資五十億元擬打造三義外環道，但因恐衝擊石虎棲地遭動保團體抗議，只能擱置、十分可惜。

徐耀昌說，過度保護未必是最佳做法，建議應先立法嚴懲捕殺行為，並加強巡山員及監視系統佈建，同時加強人民保育觀念，才能從根本預防。

陳美汀盼民代重視 該案早日通過

但陳美汀強調，該案並非限制私有地開發，而是希望針對全民共有的土地資產多一道把關，以長遠眼光思考開發與石虎保育如何並存；尤其苗栗作為石虎重要棲地，她盼民代們能重視此案，也盼苗縣府能再加把勁，讓該案早日過關。