〈北部〉業者不續約 竹市古蹟委外首例重招商

2018-05-31

辛志平與李克承故居 明年8月到期

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市的市定古蹟辛志平校長與李克承醫師故居，是新竹市古蹟委外營運首例，但委外單位「舊是經典」明年八月到期後不再續約。文化局表示，將再委外營運，已啟動前置作業，希望有業者接手，推廣古蹟文化。

市府：將再委外 已啟動前置作業

新竹市文化局長廖志堅說，「舊是經典」不是因為營運虧損而不續約，是準備在其他地方成立古典經典家具博物館，且已尋覓適合地點，需全力投入博物館的設置。

廖志堅說，辛志平校長和李克承醫師故居都屬於日治時代建築，在文化局完成古蹟修繕後，是第一個共同委外營運的案例，營運期約從一百零三年八月廿日到一百零八年八月十九日共五年，由「舊是經典」取得營運權。

「舊是經典」是全台收藏最豐富、最完整北歐稀有老件手工家具的商行，營運近四年來，除提供咖啡與輕食服務，還不定期舉辦文創藝廊與講座，每年入館超過兩萬五千人次，去年更達三萬七千多人次，已成為新竹市古蹟行銷的重要代表。

文化局表示，辛志平與李克承故居委外營運，市府每年可收取兩百一十萬元權利金和租金，五年來有一千零五十萬元的權利金收入，雖惋惜 「舊是經典」不再續約，但已開始啟動再次委外的前置作業，且會請專家評估擴大營運的可能性，吸引更多業者參與投標，延續市定古蹟的活化再利用。