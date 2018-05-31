〈北部〉《桃園》桃客涉詐領案 吳運豐200萬交保

2018-05-31

副董事長、總經理皆一百萬交保

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園汽車客運股份有限公司（簡稱桃園客運）於二○一六年間，向雲從龍實業有限公司購買八十五輛大客車與低底盤公車，涉嫌以「低價高報」方式，詐領交通部公路總局購車補助款一千兩百四十四萬元，檢調前天發動搜索約談，訊後昨將時任董事長的吳運豐以兩百萬元交保候傳、副董事長黃伯弘及總經理楊世勳各以一百萬元交保。

吳運豐是國民黨前主席吳伯雄的堂兄，他則強調，廿九日董事會後已卸任董事長，會全力配合檢調偵辦，以釐清案情。

疑溢領款項逾千萬元

檢方指出，桃園客運二○一六年間增購八十五輛大客車與低底盤公車，涉嫌與車商掛勾假造不實契約、發票、會計憑證等，將購入的大客車或低底盤公車價格調高，再向公路總局申請並溢領約一千兩百四十四萬元補助款。

桃園地檢署企業犯罪專組主任檢察官張書華與檢察官呂象吾，廿九日指揮調查局北部地區機動工作站搜索桃園客運、雲從龍公司等地，查扣相關帳冊、交易明細等，並傳喚吳運豐等十四人到案，依詐欺取財、偽造文書、違反商業會計法的填製不實會計憑證等罪嫌偵辦，將擴大追查其他年份購入的新車是否也涉弊端。

時任桃園客運高層者包括吳運豐、黃伯弘、楊世勳等，訊後分別被以兩百萬元到一百萬元不等交保；桃園客運強調，公司會全力配合調查，並維持正常營運，乘客權益不會受到影響。