〈北部〉《桃園》逆倫案尋獲血衣 嫌犯坦承犯案送辦

2018-05-31

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕觀音區前晚發生疑似思覺失調症男子持刀砍殺母親、伯母與阿姨的逆倫血案，造成阿姨慘死、母親與伯母受傷，涉案的范姓男子砍人後持刀步行逃逸，藏在自家附近稻田水溝內，不到四小時就被警方逮捕。警方昨將范男移送桃園地檢署偵辦，訊後被聲請羈押，警方仍持續找尋凶刀。

嫌犯離家出走返家 伯母關心遭橫禍

警方調查，范男與親族世居觀音區，自家周邊住有許多親戚，平常范男只和母親住在家中，因他有思覺失調症病史，廿八日才上演離家出走。前晚七點四十五分左右，范男伯母（六十六歲）到范男家中關心，未料范男卻嫌伯母囉嗦，拿起長約卅公分的尖刀追殺劃傷伯母；此時，范男的母親（四十八歲）、阿姨（五十九歲）恰巧返家，見狀大聲喝止。

阿姨逃命不慎跌倒 范男持刀猛刺

不料，范男殺紅了眼，連母親、阿姨也要砍，三名長輩只能往門外奔逃，但三人跑到門外時，范男的阿姨不小心跌倒、趴在地上，被范男追上、持刀往她的背後猛刺；范母及范男的伯母見狀況不對，拿起石頭往范男身上砸，范男才開始猛追范母及伯母，附近親戚見狀，走出門外大聲制止，范男才持刀徒步逃逸。

警消到場後，將范男的阿姨送往壢新醫院急救，發現頸部動脈被砍斷大出血，且背部傷口長達十公分、傷及肺部，搶救無效；而范母及范男伯母被送往衛福部桃園醫院新屋分院急救，范母胸口及雙臂多處刀傷，伯母則是右眉、右側脖子、右後背下方被劃傷，所幸都沒有生命危險。檢警昨相驗阿姨遺體，發現其頸部、前胸與背部有四至六處刀傷，今下午將解剖確認致命傷。

范嫌行凶後持刀徒步逃逸，逃跑時還將全身衣服脫光，赤裸著身體藏在離家三百公尺外的田邊水溝內，警方搜尋了四小時後將他逮捕，但范男落網後不斷喃喃自語：「我不想女生死啊！不是我做的！」似乎不知犯下逆倫血案。警方表示，昨天上午，范男的神智稍微恢復，坦承殺人，但感覺不到他有悔意；警方前晚已尋獲血衣，仍持續追尋凶刀下落。