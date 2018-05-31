〈北部〉《桃園》A7合宜宅住戶激增 籌設文青國中小

2018-05-31

預計109學年度起招生

〔記者周敏鴻／龜山報導〕市府因應機場捷運A7站區合宜住宅與周邊居民就學需求增加，決定在龜山區文桃路附近新設「桃園市立文青國中小」，預計七月間先成立籌備處，一○九學年度開始招生。

緩衝期 附近校擴班因應

市府因應機場捷運A7站區周邊的就學需求，第一階段選擇距離A7站區一．七公里外的樂善國小，斥資兩億一千餘萬元新建校舍，預計一○八學年度啟用部分校舍後，可從目前的六班增為廿四班。國中部分的就學需求由距離A7站區約三公里的大崗國中吸收，班級數也將從卅八班增為四十三班。

第二階段，市府會在A7站區一．六公里外的文桃路新設「桃園市立文青國民中小學」，市長鄭文燦昨視察學校預定地時表示，機捷A7站區合宜住宅與周邊住宅區的開發總面積達五十三公頃、計畫入住人口為三萬五千人，就學需求會持續增加，估計一○九學年度樂善國小、大崗國中的學校空間就會不敷使用，因此啟動新設學校的計畫。

現有1.5萬人、3600戶入住

市府教育局指出，機捷A7站區合宜住宅四千四百餘戶已有三千六百餘戶、約一萬五千人入住，以三戶有一位國小學生、八戶有一位國中學生計算，國中小學生共增加了一千六百餘人，就學需求超過五十五個班。當地已請有建照、興建中的住宅，未來兩年還有逾兩千戶入住，推算國中小學生還會再增加九百餘人，就學需求超過卅個班。

急遽增加的新住民，讓新設文青國民中小學的需求迫在眉睫，教育局人員表示，學校預定地面積約四公頃，其中一公頃將規劃為生態池，另三公頃將做為新建校舍的用地，但要規劃多少國中小與附設幼兒園班級，有待學校籌備處精算後，才能進行工程設計。