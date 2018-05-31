〈北部〉女除汗腺陷昏迷 醫美診所：會負全責

2018-05-31

花5.8萬開刀 局部麻醉後抽搐、休克

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣廿六歲陳姓女子，廿九日到羅東鎮某連鎖醫美診所做腋下除汗手術，未料局部麻醉時，陳女全身抽搐並陷入休克，緊急送往博愛醫院急救，目前仍昏迷。陳女家屬質疑診所有醫療疏失，要對方給真相，診所則表示，願完全負責，至於是否有疏失，交由衛生局調查。

陳女是幼保員，才當媽媽滿六個月，兩年前曾到該診所做過腋下除毛，近期再選同診所，花了五萬八千元做腋下除汗手術，術前還與醫師反覆討論，確認手術風險低，在廿九日晚間動刀。陳女實施皮下局部麻醉沒多久，突然全身抽搐陷入休克，在場醫護急救仍未清醒，當晚九點被送往博愛醫院，經急救後昏迷指數僅三，還在加護病房觀察中。

友人質疑兒科醫師執刀 且無麻醉師

「好好一個人，怎麼會變成這樣？」陳女的婆婆泣訴，不解為何簡單的汗腺去除小手術，卻讓身體健康的媳婦躺在醫院。陳女的鄭姓友人也指出，執刀的曾姓醫師是小兒科醫師，且麻醉時無麻醉師在場，質疑診所有疏失。

該醫美診所在雙北、羅東都有據點，羅東現址已開業六年。診所經理陳志敏說，患者是在清醒狀況下局部麻醉，會對患者負起全責。

官員：受過整外等訓練可兼做醫美

陳女家屬昨在宜縣衛生局人員陪同下，由執刀曾姓醫師說明事發經過，衛生局也到診所調閱相關資料。醫政科長朱麗香說，初步了解，診所人員都合乎規定，但病歷記載有待加強，會再進一步調查。

至於診所無麻醉師、且執刀是小兒科醫師，朱麗香表示，局部皮下麻醉不需麻醉師在場，若醫師受過整外、倫理等課程訓練，就能兼做醫美，曾姓醫師並未違規，家屬可向衛生局申請醫療爭議調處。