〈北部〉「黑潮」遶島啟航 14天體檢「藍色國土」

2018-05-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕黑潮海洋文教基金會成立廿週年，昨早啟動「黑潮島航計畫」，十四天航程將逆時針沿台灣及離島進行「遶島行動」，預計停靠十二座漁港、四十七處測量點，體檢海洋廢棄物及塑膠微粒等數據，盼能建立台灣首筆「藍色國土」初探紀錄，作為未來海洋保育工作的珍貴研究資料。

二○○三年「黑潮」曾以追尋台灣海洋文化的歷史與現況目標，進行長達一個月的「福爾摩莎巡禮」，走訪全台約卅座港口，留下大量文字及影像紀錄，被視為開啟台灣海洋視野的重要指標；十五年後，黑潮成員分批登船續航，將體檢海洋生態、記錄海況現貌，人次達五十多人。

途經47據點 觀測海廢及水下聲景

「黑潮島航計畫」共分二階段任務，遶島行動昨啟航後，體檢內容將以「鯨豚」為主體，設定海洋廢棄物及塑膠微粒、水下聲音及噪音、海水溶氧量等三項檢測指標，分別在四十七處據點放置觀測儀器蒐錄珍貴數據，建立台灣海域的海廢及水下聲景地圖。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，串聯研究學者及各地海洋環境組織工作者，並建立台灣首筆「藍色國土」初探觀察紀錄後，將接續舉辦巡迴行動展及講座，發表「藍色國土體檢報告」，盼能引領更多民眾認識海洋，重新召喚海島子民由陸向海的海洋精神。

她說，台灣陸地國土面積約三萬六千一百九十七平方公里，內水加上領海的海域面積有五萬八千七百九十七平方公里，藍色國土相當於一點五個台灣，但目前民眾的海洋知識仍較缺乏，國內海洋研究也因長期缺乏經費與人力投入，無法好好掌握藍色國土的海洋現況。

避鋒面昨早提前出發 今泊桃園永安

張卉君說，「海洋汙染」、「海洋廢棄物」及「水下噪音」均為聯合國「愛知生物多樣性目標」，更被列為重點人為衝擊監測項目，十四天遶島行動將體檢長期被忽略的台灣藍色國土，並提供政府進行海洋汙染研究、保育及教育工作參考。

「黑潮島航計畫」原定六月一日啟航，因鋒面來襲，提前至昨早發出，今停泊桃園永安漁港，十四天航程船隻由長期配合專家學者進行花蓮外海海洋生態研究的賞鯨業者「多羅滿」免費提供，並邀請資深船長江文龍掌舵、老船長「溪伯」進行祝禱祈福。