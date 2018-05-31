〈北部〉火警燒出缺失 苑裡人爭配雲梯車

2018-05-31

居民憂居住安全

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一戶民宅日前火警，屋主女兒在救援逃生過程中，不慎從三樓墜落，幸無生命危險；但這場火警，也引發民怨「苑裡為何沒有雲梯車？」憂心居住安全堪慮。苗栗縣政府消防局表示，通苑地區配置一輛於通霄分隊，縣議員劉秋東也關心此問題，已提報明年度向中央爭取，增配苑裡。

消防局：已報中央爭取配置

苑裡鎮山腳里一戶民宅，廿八日中午傳出火警，胡姓女屋主與十七歲女兒林姓女子受困。林女在救援逃生過程中，從三樓失足墜下，左肩骨折，幸無生命危險；女屋主也被消防人員順利救出，雙手燒傷。消防隊員當時利用雙截梯救援。

表態參選下屆地區縣議員的前苑裡鎮長張鉦雧之子張顧礫，在個人臉書及「苑裡大小事」臉書社團以「苑裡沒有雲梯車」為題發文，引發網友熱議。

「苑裡山腳惡火，燒出消防設備問題。」張顧礫發文表示，苑裡人口約一萬五千戶、通霄人口約一萬二千戶，卻只有一部雲梯車，公寓華廈都救不了，遑論苑裡大樓林立，遠水救不了近火，人民住的安全堪慮。

苑裡是除頭份、苗栗、竹南，縣內人口第四多的地區，有四萬五千多人，有網友認同張的看法，認為「太扯了」，希望縣府能重視此問題，早點讓苑裡有雲梯車；也有網友認為，不能將責任全部歸咎於消防，若民眾能有充分防災觀念或裝設火災警報器，也不會發生意外。

縣府消防局表示，縣內現有六輛雲梯車，消防局考量各鄉鎮市建築物種類需求及區域支援交通便捷，分別在頭份、苗栗、竹南、通霄、頭屋等五個分隊配置一輛卅二公尺的雲梯車，頭份還另有一輛五十三公尺的。

消防局說，通苑為鄰近生活圈，雖通霄人口不如苑裡，但考量通霄分隊地點，除可支援苑裡，另可北上支援西湖、後龍等地區，所以配置有雲梯車。消防局已提計畫向中央爭取經費約二千八百萬元，規劃添購一輛卅二公尺的雲梯車，配置於苑裡。