〈北部〉關西市區塞車20年 研擬國道三闢路分流解套

2018-05-31

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮市區，近二十年來飽受假日交通打結之苦，縣府委外規劃五個解決方案，工務處表示，各有難度和問題，但整體評估，開放且拓寬國道三號關西服務區的公務便道改做連絡道或在關西交流道匝道新闢道路較為可行。

3大重要幹道經過 過境車流大

縣府工務處強調，評估作業還在進行 ，五個方案最後會選擇哪一個還未定，除要看工程、土地取得費用，對環境衝擊最小及鄉親接受度最高是關鍵。若順利，希望七月底起陸續召開說明會聽取意見，爭取最多認同，再向中央爭取補助工程款。

縣府委外規劃5方案 將開說明會

縣府表示，關西周邊有眾多觀光景點，也是前往橫山、尖石旅遊的重要中途站，國道三號、省道台三線及一一八號縣道三大重要交通幹道經過，近二十年來，過境的車流造成市區交通壅塞，嚴重影響居民生活品質。

約從一九九六年間，地方就有新闢外環道的聲浪，後來並一度規劃從關西交流道西側的北山里龍鳳橋為起點，由西向東在關西市區的南側通過，但被認為將破壞當地良田，引發環保團體杯葛，環評遲遲沒過，加上後來必須依照市價徵收造成開闢成本過高，最後「夭折」。

初步以第四、第五方案較可行

縣府最近委外進行「關西道路系統改善的可行性評估」 ，初步研擬五個方案，前三方案包括拓寬一一八號縣道、依早年已規劃卻夭折的路線新闢外環道、在關西交流道北側增設「新中豐路交流道」。

第四方案是開放且拓寬關西服務區的公務便道改做連絡道，銜接國道三號和台三線；第五方案則是在關西交流道匝道新闢道路往南，沿著鳳山溪路堤共構接省道台三線。縣府工務處認為，整體評估，以第四或第五方案較有成功的潛力。