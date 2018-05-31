〈北部〉《桃園》建材漲 龍潭大橋預算加碼再招標

2018-05-31

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區地標龍潭觀光大橋，二○一三年被列為老舊危橋於去年拆除，但重建工程迄今卻已流標四次，市議員徐玉樹認為原因是建材物價上漲，而市府編列的預算不足，導致廠商興趣缺缺而多次流標。市府觀光旅遊局表示，經評估後決定提高八百萬元預算，總經費達五二二九萬元，將於下月上網招標，如能順利標出，最快可於明年二月底前完工。

龍潭大池吊橋因鋼索鏽蝕、橋墩劣化於去年動工拆除後，市府觀光旅遊局編列一億兩千萬元預算，分一、二期進行大池景觀改造工程及拆除舊橋重建，新橋設計採「吊橋」結合「斜張橋」的結構。

提高800萬 下月再上網招標

不過吊橋拆除已久，重建發包工程卻一再延宕、流標四次，對此，觀旅局解釋，去年八月起鋼材、人力成本大幅上漲，四次招標雖有廠商表達興趣，但始終停留觀望、未能完成發包，經多方評估、考察市場價格後，決定提高八百萬元預算，將於下月再度上網招標，且很有信心能順利完成發包，最快於明年二月底前完工。

徐玉樹對此表示，吊橋工程也會影響大池水質改善工程進度，對於觀旅局追加預算表示肯定，希望不會再有差池，否則一再拖延會讓民眾反感，更會拖累龍潭的觀光形象。

龍潭大橋設計重建為長一三二公尺、寬二．四公尺的複合式斜張吊橋，吊橋旁的環湖步道已經完工，可銜接到九曲橋，未來可與新吊橋結合形成環狀的動線，提供民眾休憩、健走的好去處。