〈北部〉《桃園》Lamigo主場權利金 市長：調至300萬

2018-05-31

〔記者陳昀／桃園報導〕職棒Lamigo桃猿隊於二○一一年將主場從高雄北遷到桃園國際棒球場，前縣府與其簽訂十年合約，每年以三十萬元權利金委外經營，但長期被外界質疑權利金過低；市長鄭文燦昨在市議會備詢時表示，已與Lamigo協商達成共識，明年起每年的權利金將提高十倍、達三百萬元。

五月天11場演唱會 租金全進Lamigo

天團五月天於去年底及今年初在桃園國際棒球場連辦十一場演唱會，天價的場地租金都由「二房東」Lamigo收取，當時曾引起議員質疑市府收取權利金過低，鄭文燦表示要與Lamigo修訂合約。

市議員王浩宇昨在議會質詢Lamigo權利金協商進度，並要求市府要求Lamigo增加回饋地方的多元方案，諸如由Lamigirls協助市府的公益活動，或邀請Lamigo球員參與學校球隊教學等。

鄭文燦表示，早年桃園國際棒球場無人經營，Lamigo願意北上進駐經營，且當時收益不穩定，為了提供誘因而簽下較低的權利金，但近年來桃猿隊的門票收入、營運狀況都變好了，因此市府四月已和Lamigo達成共識，將定額權利金提高到每年三百萬元，並將外野看台也納入委外經營範圍，雙方也會維持公益活動的合作。

球場收入逾3千萬 市府加收盈餘金

市府體育局副局長房瑞文表示，除了定額權利金三百萬元，後續還會洽談盈餘權利金的分配，若球場收入超過三千萬元，市府將加收營收的一％至一．五％，雙方已有初步共識，年底前會完成合約修訂，明年生效。

房瑞文說，Lamigo早年經營桃園國際棒球場實際收益不高，但近年來每年平均收益扣除成本後推估有三、四千萬元，未來市府收取的定額權利金、營收抽成費用，都能挹注市庫。

回饋球場附近5里民 可購優惠球票

房瑞文表示，Lamigo每年均回饋市府三十天的公益時段，無償讓市府申請使用、辦理活動；且球場周邊的月眉、青埔、洽溪、內厝、芝芭等五個里的里民，只要出示身分證件就能以優惠價購買主場門票，這些優惠都會持續。