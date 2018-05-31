〈中部〉忠明學生 自創自拍畢業歌MV

2018-05-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市忠明高中學生自創自拍畢業歌《鄰座的你啊》，勉勵畢業生不要畏懼不可知的未來，更勇於尋夢，ＭＶ到校外不少景點取景，還出動空拍機攝影，高質感ＭＶ搭配學生自然唱腔與詞曲，影片在YouTube上架才八天，點閱數已破四萬，更有網友直說「已跪著聽」。

忠明高中今年的畢業歌是從三組參與甄選的創作中，經全校國三及高三學生票選而出，由學生樂團「然後，就沒有水仙了」創作的《鄰座的你啊》出線。

詞曲創作者謝綺芸說，她的詞曲主要是意識到高中畢業也意謂著青春結束，要開始自我負責的人生，她對這種自我承擔的轉變有著害怕，也有了「不想長大」的心情，寫下歌詞鼓勵自己，也鼓勵所有「鄰座的你啊」，即使告別青春，面對未知的未來不要害怕，更要勇敢築夢追夢。

擔任導演的陳佑筑，有別於時下校園畢業ＭＶ多在校園內拍攝的制式內容，把拍攝場景拉到校外，包括東海大學、甚至火車站前的千越大樓、大安海水浴場等，以學生畢業各自走人生的路的意境，利用走路的運鏡，表現跟青春說再見及築夢的過程。講究分鏡、運鏡，搭配學生自然的唱腔與詞曲，影片廿二日才在YouTube上架，短短八天就有逾四萬人次點閱，不少網友讚嘆學生功力及ＭＶ質感，甚至有人說「已跪著聽」。