〈中部〉警察健檢預算 楊源明：明年一次編足

2018-05-31

〔記者張菁雅／台中報導〕警察工作辛苦且風險高，市府卻未編列足額的健康檢查預算，市議員楊正中昨為警察請命，他表示，市府編列警察健檢補助經費每年僅約兩百六十五萬元，短差一千多萬元，反觀警察局公務車維護費約三千四百萬元，令人感嘆「人不如車」，呼籲市府「愛護警察，關心警察健康」。

預計編列近一千三百萬元

警察局長楊源明表示，他已發現預算不足的問題，為照顧更多基層員警，警察局正爭取放寬補助對象及金額，依市府健康檢查處理原則重新擬訂員警健康檢查預算金額，明年度健康檢查費一次編足，預計編列一千兩百廿九萬九千元預算，已送市府審核中。

另外，警察局指出，體恤交大外勤員警勤務辛勞且繁重，明年將健檢補助金額從兩千元提高至三千五百元，共可補助五百七十五人。至於四十歲以上的員警及所屬機關行政職人員，則有三千一百四十人可獲補助。

楊正中表示，警察局的健康檢查補助費為一百五十萬元，可補助四百卅名四十歲以上員警，每人三千五百元；此外，警察局交通大隊的健康檢查補助費約一百一十四萬元，提供五百七十四名交警每人兩千元補助。但依照「台中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」規定，警察健康檢查費補助為每年三千五百元，交通大隊補助經費顯然不符規定。

楊正中說，警察長時間處於高風險工作環境，市府應體恤其辛苦，健康檢查補助是再基本不過之事，他要求市府足額編列警察健康檢查補助經費，照顧警察健康。