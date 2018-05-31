〈中部〉質疑吃案 男罵爛警察無罪

2018-05-31

高分院認未逾越言論自由限度

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣裴姓男子委託顏姓男子修貨車，貨車卻被顏男的兒子開去偷錢，裴男到南投縣警局埔里分局國姓分駐所控告顏姓父子，警方卻只將顏男依侵佔罪送辦，未對顏子追究，裴男懷疑警察吃案或亂辦案，怒罵「爛警察」、「國姓分駐所就是爛」等語，被國姓所依妨害公務罪法辦，南投地院簡易庭判處拘役五十日，南投地院合議庭與台中高分院，卻認為裴男沒有逾越言論自由的限度，改判無罪確定。

判決書指出，南投地檢署偵查庭中，檢察官質疑裴男，開貨車去偷錢的人是顏子，裴男為何對顏男提告？檢方裁定顏男不起訴，顏子則依侵佔罪聲請簡易判決，裴男認為國姓所員警吃案或亂辦案，去年二月二十六日中午途經國姓所，見承辦員警在值班台，裴男忍不住怒罵「爛警察」、「警察就是爛」、「國姓分駐所就是爛」等語，被國姓所依妨害公務罪法辦。

南投地院簡易庭認為，裴男辱罵之詞，同時觸犯侮辱公務員罪、公然侮辱罪與侮辱公署罪，以情節較重的侮辱公署罪（妨害公務）論罪，判處拘役五十天，可易科罰金五萬元，裴男上訴南投地院合議庭。

南投地院合議庭認為，裴男說「爛警察」是裴男對警察公務執行的意見或評論，沒有逾越言論自由的合理限度，據此撤銷原判，改判無罪。

南投地檢署不服判決而上訴，台中高分院認為，警察拒絕受理裴男對顏子的告訴，也不傳喚顏子，就把顏男函送法辦，作法顯然不當，裴男是對警察公權力行使提出個人意見評論，不是無端謾罵，維持無罪判決。