〈中部〉同事緊迫盯人 彰基老菸槍成功戒菸

2018-05-31

〔記者湯世名／彰化報導〕說到勸大家戒菸，大家多會想到已故藝人孫越，彰化基督教醫院也有一名「雞婆」個性的員工陳燕芬，她自己不抽菸，卻採用「緊迫盯人」方式，讓一名菸齡逾二十年的同事成功戒菸，也這名同事也獲得院方致贈一萬元「員工戒菸重金獎賞」。陳燕芬說法，多抽一根菸，健康就少一點，呼籲更多癮君子加入戒菸行列。

關懷和支持成功關鍵

為支持無菸環境，鼓勵員工戒菸，彰基舉辦「員工戒菸重金獎賞」活動，本身不抽菸的彰基員工陳燕芬，有鑑於自己親友因長期抽菸罹患肺癌過世，因此對菸齡二十多年、想戒菸卻無行動的黃姓男同事展開「緊迫盯人」，不斷給予關懷和支持，黃男終於克服每天至少一包菸的菸癮，一年來都沒有再碰菸，身上衣物長期存在的濃濃菸味不見了，整個人也變得神清氣爽。

陳燕芬表示，開口說戒菸很容易，實際採取行動卻很難，主要是戒菸過程中，若只靠個人意志力，沒有專業人員或親友支持，成功率通常很低，她遂採取「緊迫盯人」，果真讓同事成功戒菸。

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜指出，除「一手菸」會戕害自身健康，「二手菸」更被歸類為一級致癌物質。根據衛生福利部國民健康署統計，國人每年至少有二萬四千人死於吸菸，而有三千人死於二手菸害。

劉晏孜說，戒菸過程常會面臨戒斷症狀，例如焦慮易怒、情緒低落，以及精神不集中、疲倦、睡眠品質變差、咳嗽、味覺食慾改變、舌喉乾燥或便秘等症狀，很多人因而放棄；若經由專業戒菸團隊協助，擬訂個別化的戒菸計畫，加上親友的鼓勵與支持，戒菸成功率可大大提升。