〈中部〉電圍網補助防猴害 南投申請倍增

2018-05-31

六月二十日受理截止

〔記者謝介裕／南投報導〕農委會防治台灣獼猴危害農作示範計畫之「電圍網補助方案」，今年放寬門檻後，南投縣農友躍躍欲試，三月二十日第一次截止日，申請十三件，是去年一整年五件的二點五倍，縣府表示，該項作業一年受理兩次，第二次截止日將於六月二十日到期，呼籲民眾把握時間提出申請。

南投縣十三鄉鎮市均有「猴害」問題，不論是名間、日月潭等低海拔郊區，抑或是竹山、鹿谷、埔里、國姓、仁愛、信義等山區，關於農作物遭猴群啃咬、破壞的情形迭傳，如何遠離「猴害」之苦，是農友們共同的心聲。

縣府農業處表示，去年辦理「電圍網補助方案」工作時，乏人問津，全年申請件數總共只有五件，今年三月二十日受理期限屆滿後，仍常有農友來詢問，短短一年時間，農友反應呈現天壤之別，顯見電圍網驅猴作法，已獲農友認同。

維護成本低 便宜又有效

縣府表示，今年獲准的十三件，絕大多數都是來自埔里的農友，且作物以百香果居多，初步研判，應是農友原本擔憂電費過高的疑慮，經實際施作電圍網後，發現不但維護成本低，甚至每月的電費都在一百元以下，才從消極轉為積極。

架網後會不定期抽查

農業處林務保育科長張景富說，電圍網所用的電牧器是「高電壓、低電流」，不會電死人及猴子，比家中「高電壓、高電流」的用電更具安全性，且通過架網複查後，也會不定期、不定時再進行抽查，提醒農友千萬別隨意改裝，以免衍生不必的枝節。

作物種類、申請面積放寬

今年最高補助額度由去年四萬元提高至四萬五千元，作物也從果樹放寬至蔬菜、豆類及薯類作物，最小面積申請標準也由一公頃下修為零點二公頃，不滿零點二公頃的小農地也能聯合一起申請架網，希望補助條件的放寬，讓「猴害」防治更具成效。