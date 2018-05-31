〈中部〉嘉義屢達35度高溫 3招防熱傷害

2018-05-31

多喝水、避高溫時外出、穿排汗衣物

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地區連日氣溫達攝氏三十五度，昨天上午十一點為三十五．四度，雖未高於前年五月二十七日所創歷年五月最高溫紀錄三十七．二度，但民眾「熱到爆」，中央氣象局嘉義氣象站技佐張瑞正說是天空雲少、太陽直曬所造成的感覺；嘉市衛生局國民健康科長林秀猜建議，「多喝白開水、避開高溫時段外出（上午十點到下午兩點）、穿吸濕排汗的衣物」三招防範熱傷害。

台電嘉義區營業處副處長岳小娟表示，嘉義區約五十五萬用電戶數，上月最高用電量六十五萬瓩，比去年同期增加一萬瓩，用電尖峰在上午十一點到中午十二點，及下午一點到三點，預估六月進入夏季電費期間，最高用電量將持續攀升。

林秀猜說，據衛生福利部統計，本月全國因熱傷害就醫有三百三十五人次，較去年五月一百六十人次倍增，民眾若從高溫戶外進到開冷氣的室內，身體溫度未能迅速調節，導致無法散熱，就容易發生熱傷害，老人、小孩等調節體溫較慢的族群更要注意，建議冷氣溫度設定二十八、二十九度即可，盡量勿因太熱就猛灌冰水。

至於國人渴望下雨解旱，張瑞正說，嘉義山區昨有午後雷陣雨，平原沒有降雨，今天氣溫預測嘉市二十七到三十五度、嘉縣二十六到三十四度，降雨機率都是二十％。