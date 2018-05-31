〈中部〉LED路燈太亮 斗南稻作青黃不一

2018-05-31

同區稻作無法一次收成

〔記者黃淑莉／雲林報導〕繼蔬菜及玉米等農作物因ＬＥＤ路燈太亮影響生長，昨天斗南鎮農民反映一期稻作也因路燈太亮造成成熟期延後，同區稻作無法一次收成，雲林縣府工務處長彭子程表示，有光害影響可向縣府申請加裝遮光罩。

雲林縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛、鎮代沈為祺等人近日來接獲多位農民陳情，指因稻田旁ＬＥＤ路燈太亮，同一區稻作成熟度不同，造成農民收成不便，且影響產量或穀價。

蔡東富昨天邀集縣府農業處及受影響農民現場會勘，多位農民說，現在收割都靠割稻機，同一地稻作成熟度不一，全部收成碾米廠業者會因青粒太多降低收購價，若要等全部成熟再收割又會影響產量，造成困擾，不要求賠償，只希望相關單位能改善方便農民作業。

農業處農務科指出，從現場稻田狀況很明顯是ＬＥＤ光害造成，受損面積約有五分之一，會儘速請相關單位改善。

台南農業改良場嘉義分場長羅正宗表示，ＬＥＤ路燈太亮會讓稻作生長快速，造成葉片增多，抽穗時間延後，進而影響成熟期，只要避免燈照就可改善。

彭子程指出，縣府向中央爭取六．五億元從二○一六年起至去年將縣境內八萬盞水銀路燈汰換成ＬＥＤ路燈，每年節省八千多萬元電費。

縣府︰反映即會裝遮光罩

彭子程表示，去年傳出ＬＥＤ路燈光害，民眾或公所只要反映，工程單位即前往裝遮光罩，統計至昨天共裝了三千多個，民眾可以手機掃描路燈桿上的QR Code或撥打0800-508055免費專線告知路燈編號，縣府即會派員前往裝設。

議員促縣府全面清查加裝

蔡東富指出，ＬＥＤ路燈照明度很好，但也傳出許多光害問題，農民受害，將在議會要求縣府儘速清查可能影響農作生長的路燈，並加裝遮光罩，不是等有影響才要補救。