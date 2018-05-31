〈中部〉全台首座生質能源廠 9月試營運

2018-05-31

位外埔綠能園區 雙核心綠能發電

〔記者張軒哲／台中報導〕鄰近花博外埔園區的「外埔綠能生態園區」將於今年九月試營運，市府打造全台首座生質能源廠，有創新厭氧發電及氣化發電雙核心綠能發電技術。未來配合花博，環境教育中心將開放導覽參觀，讓遊客認識農藝新技術與綠能發電，倡導環保再生理念。

堆肥場轉型為環教、綠能發電場

「外埔綠能生態園區」地處大安溪畔，去年底動土，進入最後完工階段，盼能吸引花博遊客順道參訪。環保局長白智榮指出，市府一○五年著手規劃外埔堆肥場轉型計畫，將原本令人嫌惡的堆肥場轉型為兼具環境教育與綠能發電的場所，並透過廚餘厭氧和稻稈氣化發電雙技術，將生廚餘、稻稈及農業資材回收再利用，替代焚化處理，園區採全程密閉負壓等方式，讓臭味不外溢。推動綠能發電，與花博低碳綠能理念相符，讓環境永續。

未來年發電量 可供九千多戶用電

綠能生態園區將於今年九月試營運，完工後，全量運轉可處理每年生廚餘五萬四千噸、稻稈及農業資材五萬公噸，未來園區每年發電量約三千三百多萬度，約可提供九千多戶一年的用電量，能延長焚化爐年限，解決農民露天燃燒空汙的問題。花博期間及展期結束後，也可協助處理花卉殘渣、稻稈等農業資材。

月眉糖廠 街廓景觀改善昨動工

另外，市府規劃后里月眉糖廠綠色街廓景觀改善工程昨日動工，預計十月完工，將改善月眉糖廠門戶景觀、人行道環境、綠美化及照明等，迎接花博遊客暢遊糖廠。立委洪慈庸則表示，盼改善工程盡早於九月底前完工，配合花博試營運，提升后里觀光能量。