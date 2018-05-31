〈中部〉來水里清涼一夏 玩水節7月14日登場

2018-05-31

中山橋工程轉移工區 交通問題解決

〔記者劉濱銓／南投報導〕熱翻天！就想玩水！南投夏天知名玩水活動「水里玩水節」，水源取自清澈水里溪，清涼潔淨又安全，成為南投玩水指標場地，惟去年礙於親水公園入口處的省道橋梁中山橋施作，影響進出動線而停辦一年，隨著工程進行，工區轉移不再影響交通，水里鄉公所決定今年復辦，盼帶動夏天觀光發展。

水里鄉公所表示，去年橋梁工區正好位在橋梁下游與親水公園入口的交會處，以致嚴重影響遊客、車輛進出，才會忍痛停辦一年，而目前工區則已移至橋梁上游，在交通進出的難題解決後，將在暑假恢復舉辦玩水節。

活動期長達六週 將邀請YOYO家族

今年考量活動完整性，以及暑假尾聲人潮漸減，將活動時間調整至七月十四日至八月十九日，每逢週六、日二天都有玩水相關活動，活動期長達六週，盼在暑假精華期，以更集中、精彩的內容吸引全國遊客玩水。

公所昨也已開始派人為活動場地親水公園做環境整頓，將蓮花池、噴水設施清潔整理，盼把場地布置得更乾淨、更有綠意，之後還會補植戲水園區的蓮花等植栽，讓外地遊客能留下良好旅遊回憶。

公所也說，今年為吸引家庭、親子遊客，將會邀請西瓜哥哥等YOYO家族前來與民眾同樂，而充氣遊樂設施也會增加，玩水採使用者付費，外地遊客每人五十元，水里在地居民則是免費，盼以實惠、優質的戲水活動，為水里創造更多觀光人潮。

水里商圈店家說，去年停辦相當可惜，許多衝著要玩水的遊客因而改到他處遊玩，樂見公所積極籌備玩水活動，吸引遊客前來水里與周邊景點。