〈中部〉雲林推垃圾生物處理系統 議員憂污染》環局︰產出「燃料棒」 不焚化

2018-05-31

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣府推動「垃圾機械式生物處理系統」（MBT）取代焚化爐，縣議員憂心污染問題，要求進行二階段環境影響評估；環保局代理局長張喬維表示，MBT是一種垃圾分類系統，可利用垃圾分離出後，剩下垃圾壓縮成「燃料棒」，全國第一座機械處理設備（MT）正在虎尾試車。

雲林縣議會昨天舉行環保局等單位工作報告，縣議員蔡秋敏關切雲林縣垃圾處理問題，強調林內焚化廠因環境影響評估未做好，造成完工後連一公斤垃圾都無法處理，縣府還要賠廠商數十億元，雲林縣沒有能力再承擔第二次的林內焚化廠事件，環保局在推動MBT時，一定要做好環境影響評估。

張喬維表示，MBT是種垃圾分類系統，生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，可回收金屬、陶瓷、紙類及塑膠等物質，每百噸垃圾經分類後，剩下約六十噸垃圾，經壓縮後可變成燃料棒，將作為火力發電廠或汽電共生廠的燃料，MBT廠並不從事垃圾焚化工作，且廠房為密閉設施，臭氣不外洩，也能達到環境友善目標。

張喬維指出，目前MBT廠址有九處考量地點，部分預定地已做過環境影響評估，但如果被選擇設置MBT，還要補做環境差異分析。

虎尾鎮公所主任秘書黃富義也指出，台灣還沒有MBT設備，但有「機械處理」（MT）設備，第一階段將先從MT實驗，再進化到MBT。全國第一座MT正在虎尾垃圾場試車，八月運轉，再製成燃料棒可以循環再利用。