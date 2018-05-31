〈中部〉下屆雲林縣議員 虎尾減1席 斗六增1席

2018-05-31

總席次維持43席

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有高鐵車站啟用及國立大學加持的虎尾，原本預估下屆縣議員可增一席，未料該選區除虎尾人口增加，其餘鄉鎮都減少，不增反減一席，斗六區則增一席，下屆雲林縣議員總席次維持四十三席不變。

虎尾選區人口 僅虎尾增

分析虎尾選區人口變化，除虎尾鎮小幅成長，其他如土庫、褒忠、元長等鄉鎮都銳減，出生人口遠不如死亡人數，遷入者也低於遷出者；另全縣總人口數「直直落」，到五月底只剩六十八萬八千八百卅五人，值得關注。

今年是選舉年，除縣市長選舉備受關注，多席次的縣議員選舉也是兵家必爭，雲林縣府民政處統計全縣去年底總人口數六十九萬零三百七十三人、縣議員總席次四十三席，一度盛傳北港區可能少一席，虎尾區增一席。

未料鄉鎮市人口數變化，截至五月廿九日統計顯示，北港區仍維持六席，反倒是原本預估增加的虎尾從現有九席減為八席，斗六區由九席增為十席、台西區七席，其餘斗南、西螺都是六席。

虎尾選區 至少15人搶

虎尾區縣議員現任九席，其中黃鈺惠轉任虎尾農會總幹事，已傳出將由胞姊接棒參選，其餘現任者都表態要爭取連任，加上虎尾鎮長林文彬轉戰縣議員、前縣議員黃凱、前埒內里長沈義隆、前虎尾鎮代會主席張榮麗都勤於跑攤，時代力量及無黨籍聯盟也都說不缺席，至少十五人有意參選，因為「減席」導致原本就搶破頭的虎尾區縣議員選情更加白熱化。

目前斗六區人口數十五萬五千六百五十七人、斗南區九萬五千五百廿七人、虎尾區十三萬八千六百零二人、西螺區九萬七千八百一十三人、台西區十萬八千人、北港區九萬三千二百卅六人。