〈中部〉嘉市文化路夜市徒步區 議員促撤警察站崗

2018-05-31

運作上軌道 自治會應自主維管

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕嘉義市政府自二○一五年十二月在文化路觀光夜市實施行人徒步區，兩年半來派警察站崗、花錢僱工放收徒步區活動式車擋等，已使觀光、消費環境更友善，增進商機，朝野議員昨在議會定期會總質詢，認為業者及自治組織如今應擔起自行維護環境、管理設施等責任，市府則撤除前述市政資源，市長涂醒哲答詢允諾辦理。

自治會︰入會店家少 經費不足

嘉義市文化路蘭井街自治會總幹事顏秀蓮說，警察站崗影響客人上門消費意願，認同撤除警力，按「嘉義市設攤區及攤販集中場自治會設置辦法」，攤商應入會，現僅四十六名會員，多數設攤在文化路的蘭井街至光彩街路段，每人每月交會費、清潔費及管理費共六百元，自治會要聘請一名人員處理會務，「經費不足，卻什麼都要我們做」，市府應先協助整合沿線業者都入會。

記者採訪高雄市六合國際觀光夜市管理委員會詹姓管理員得知，六合夜市每天下午五點到翌日凌晨兩點為行人徒步區，管委會近五點派員在夜市各出入口前放妥禁止車輛進入的車擋，如夜市內仍有車輛停放，會發放通知單請車主移車，還聘兩名保全人員巡邏夜市、服務遊客。

涂市府兩年半前規定文化路的中正路至民族路的夜市範圍，每晚七到十一點禁行汽、機車，考量業者、消費者與居民等一時難改開、騎車出入，派員警搭配民防義警共四人輪流站崗宣導、巡邏，必要時取締違規，還出錢製作徒步區車擋、僱工放收等。

民進黨議員王美惠、無黨籍議員蔡榮豐、國民黨議員張秀華咸認，徒步區已上軌道，遊憩、消費人潮增多，攤商、店家生意變好，市府應協調自治會自主維管，取消利用市政資源，否則對永和市場、嘉樂福夜市等處不公平。

涂醒哲允漸進式撤除

涂醒哲回應，文化路夜市徒步區已無警力駐點需求，但撤除宜有過渡期，規劃派遣行動派出所來巡邏等方式，漸進式撤除；市府建設處長李國榮說，文化路夜市攤販逾九十攤，部分流動攤販尚未加入自治會，將研修法規增列罰則以要求業者入會納管，也將協調自治會派員放收車擋、排除車輛進入、打掃環境等。