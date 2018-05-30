〈南部〉台南大學阿勃勒節 六月二日13高校尬熱舞

2018-05-30

連辦11年 黃金花瀑下尬舞網路直播

〔記者劉婉君／台南報導〕天氣炎熱、久旱未雨，各地阿勃勒大爆發，也點亮國立台南大學的校園，形成一串串金黃色的花瀑，連續第十一年舉辦的南大阿勃勒節，將於六月二日登場，台南、嘉義、高雄等地共十三所高中職、十六支隊伍，將同台尬熱舞，讓民眾感受年輕學子不輸給天氣及花況的熱情，當天還會有網路直播，與全國各地民眾一同分享。

南大校園內有阿勃勒並排綻放的阿勃勒廣場，每年花季都吸引許多民眾拍照，今年花況更熱鬧，連日來不僅成為校內學生拍攝畢業照的熱門景點，也吸引許多學生、民眾取景合影，紅樓建築在藍天及金黃花朵的映襯之下，也是民眾搶拍的美景。

南大事務組長余元智表示，今年截至目前為止雨水不足，植物發揮本能，卯足全力想要繁衍下一代，是阿勃勒大爆發的主要原因，兩年前南部也曾遭遇乾旱，當時阿勃勒也開得特別好。余元智指出，阿勃勒的花期長達一個多月，今年校內的阿勃勒約在兩週前開始綻放，預計六月中旬花朵會轉會白色，而校內誠正大樓穿堂前的第一株阿勃勒，雖然樹齡比周邊的樹年輕，卻總是搶在第一個開花，也總是開得最茂盛，亦是最受歡迎的取景點。

今年的阿勃勒節於六月二日下午登場，由深受青年學子喜愛的高中職熱舞邀請賽打頭陣，包括台南女中、南科實中、仁武高中、東吳高職等十六支隊伍，將有上百名高中學子輪番秀舞技。三日上午則有南大之星歌唱比賽，三十位唱將現場高歌，平日每天下午還有琴藝彈弦、絲竹美韻、阿勃勒電影院、詩歌吟誦等，九日在畢業典禮系列活動中落幕。

另外，國立成功大學光復校區後門圍牆旁的阿勃勒也盛開，陽光照射在地面形成的樹影，與金黃色花朵、紅色圍牆，也構成一幅美景，連日來常有民眾駐足拍照。