〈南部〉文資建材銀行 幫公庫省材料補助費

2018-05-30

全國第一家 回收木料建材逾萬件

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市去年七月成立全國第一家「文資建材銀行」，即將屆滿一年，目前回收的木料類建材就超過一萬件，現階段僅提供文化資產、古蹟、歷史建築、老屋補助個案申請使用，已實際運用於小型修繕三案、歷史街區老屋修繕一案、在北門高中舉辦的傳習課程等，小型修繕案「以料代金」，約可為公庫省下二至三成的材料補助費用。

台南市早在文資建材銀行成立之前，即收有水仙宮、歸仁媽祖廟派出所旁日式建築等五案的建材餘料，位在蕭壠文化園區旁的文資建材銀行成立將近一年來，龍崗國小日式教師宿舍門扇成為受贈的首案，後續又有風神廟、麻豆護宮、鹽水永成戲院及私人捐贈等共計八案，建材類型以木料為大宗，其他還有石材及磚瓦，包括數量較少的日治時期黑瓦。

文資處表示，回收的建材經過整頓、清理、入庫，大概需要半年，成立第一年花費許多時間在基礎的資料建置，而目前僅能將整理後的建材物料提供給承包廠商，廠商領回後，還必須自行裁切成需要的構件，因此初期申請使用的數量還不多。

將增加設備及人力 裁切、修繕物件

文資處指出，邁入第二年的文資建材銀行，將陸續增加設備及人力，逐步做到可以將物料刨切成申請案件需要的尺寸，讓承包廠商可以直接運用在修繕工程上，未來更要做到可以提供已經修繕好的門窗等物件，屆時一件「以料代金」的修繕個案，估計目標是為公庫省下四至五成的材料費，讓有限的補助經費可以運用在其他地方。