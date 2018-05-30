〈南部〉市長支持度 陳其邁贏韓國瑜31％

2018-05-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕新台灣國策智庫委託趨勢民意調查公司，五月間針對高雄市長支持度進行民調，結果顯示民進黨陳其邁支持度五十二％、國民黨韓國瑜支持度廿一％，陳其邁暫時領先韓國瑜卅一％。

針對民調結果，陳其邁陣營表示，會以戒慎恐懼態度凝聚市民共識，爭取更多支持；韓國瑜陣營則對此數據不評論，強調會持續向鄉親說明施政理念。

根據新台灣國策智庫委託趨勢民意調查公司，五月十四日至十七日所做高雄市長選舉支持度最新民調，民進黨陳其邁支持度五十二％，國民黨韓國瑜支持度廿一％，陳其邁支持度大幅領先韓國瑜卅一％。

從民調數據分析，廿至卅九歲有四十七％支持陳其邁，勝過韓國瑜的廿％，顯示年輕族群較偏向陳其邁。

在政黨傾向上，陳其邁除獲民進黨選民八十九％超高支持度，同時獲時代力量高達七十％支持，相較韓國瑜獲國民黨六十二％、親民黨四十五％的支持，陳其邁尚獲國民黨廿二％、親民黨卅％、兩大黨以外其他政黨四十六％的支持，而韓國瑜僅獲得民進黨三％支持。

陳其邁在不偏任何政黨選民部份，也有卅九％的相當支持度，明顯囊括跨黨派選票，從數據也看出高雄綠軍整合；國民黨認為韓國瑜是接地氣的候選人，但外界對韓國瑜的空降及對高雄市的熟悉度仍待觀察。