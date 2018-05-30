〈南部〉美術館特區高大精華地第2季開發區土地標售

2018-05-30

總底價近二十七億三千萬

〔記者葛祐豪／高雄報導〕房地產景氣見春燕，高雄市第二季開發區土地標售，將推出美術館特區、高雄大學精華地，共十七標二十筆建地，總底價近二十七億三千萬元。

第一季土地標售 脫標率85％

高雄市地政局今年三月舉行第一季開發區土地標售，結果開出紅盤，脫標率高達八十五％，標售金額達二十八億五千餘萬元，地政局認為這顯示高雄開發區土地的公共設施完善、又有重大建設加持，建商對房地產未來充滿信心。

地政局乘勝追擊，第二季再推出十七標、二十筆建地，最受市場矚目的焦點是臨美術東四路、近中華一路的一八○八坪住宅區土地，位於四十四期重劃區內的美術館特區內，儼然是高雄豪宅群落代表，預料多家建商將搶標。

高雄大學區段徵收區繼前幾季標售掀起搶標熱潮後，本季再推出三標三筆土地，其中一筆住四用地，面積一四三八坪，屬高雄大學第一排精華地，適合興建優質住宅大樓。

隨著美術館特區的土地日漸稀少，串連美術館及農十六的中都重劃區，成為建商獵地重點，京城建設第一季以每坪一三五．六八萬元，得標一筆九五四坪土地，創下區內住宅行情新高。

地政局本季在中都重劃區推出三筆土地，緊鄰中都溼地公園及中庸公園，投資自用兩相宜。

此外，第八十二期市地重劃區、海科大東側區段徵收區、第九期、三十三期、八十四期、鳳青、樹德市地重劃區，都各推出土地標售。

相關訊息可上高雄房地產億年旺網站、地政局網站查詢，地政局將於六月二十日開標。