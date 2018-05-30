〈南部〉採實名制 公共腳踏車保險下月上路

2018-05-30

住院傷害醫療保險 每日一千元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車過去有百人死傷，環保局全國首創保險將於六月上路，採取實名制投保，民眾住院傷害醫療保險每日一千元，死殘最高理賠一百萬元，搭配健保支付受傷，提供民眾全方位保障，今年力拚五百萬使用人次。

6年來發生意外事故112件

根據環保局統計，高市公共腳踏車從二○一二年上路到今年四月，總計發生意外事故一百一十二件，造成一人死亡、一百一十一人受傷，經分析以車禍六十六件最多，大多是車禍擦撞，其餘民眾自摔有四十六件。

提撥空污基金 投保租賃者傷害險

環保局長蔡孟裕表示，公共腳踏車騎乘速度不快，造成第三人傷害機率低，大多是與其他汽機車發生車禍、騎乘時不慎摔車等受傷，市府提撥空污基金，為使用者投保租賃者傷害險。

環保局指出，保險提供民眾住院傷害醫療保險每日一千元，最高住院九十天，個人死亡最高一百萬元保障，殘廢則依現行保險比率支付，搭配健保受傷醫療，提供全方位保障。

環保局說，依現行保險法規傷害險採取實名制投保，民眾在公共腳踏車系統登錄資料，包括姓名、身分證字號等必須正確無誤；另被保險人須滿十五足歲，才能享有死亡給付保障。

環保局指出，父母若使用自己登錄的票證借車給小孩使用，一旦小孩騎車受傷，因租賃者資料與傷者不同，將無法申請理賠，建議民眾將票證登錄於公共腳踏車資訊網，已登錄記名的民眾也可以連結公共腳踏車資訊網會員專區確認資料正確，以免權益受損。

環保局表示，公共腳踏車首年一百萬使用人次，去年達四百五十二萬人次，迄今成長達四．五倍，今年超過一百九十八萬人次，比去年同期增加二十多萬人次，預估全年四百八十萬至五百萬人次。