〈南部〉男與警合照比讚 被查出毒品通緝犯

2018-05-30

〔記者王秀亭／台東報導〕關山警分局鸞山派出所長胡松俊仁發現部落來了陌生男子，趁其前往雜貨店購物時，藉宣導交通安全攀談、拍照比讚，並詢問姓名，結果查出合照潘男是毒品通緝犯，又在其友人住處查獲安非他命及牛樟木殘塊，及同一屋簷下的會計法通緝犯邱女，等於是一案四破。

鸞山派出所長胡松俊仁見一名陌生男子，時常出入轄內前毒品調驗人口五十一歲楊姓女子住家，遂以交通安全宣導為由，向到雜貨店購物的男子攀談，還邀拍照比讚作為宣導業績，並詢問其姓名後，透過M-Police行動載具（小神捕）查詢，確認是三十五歲潘姓毒品通緝犯，隨即動員所內警員，及鹿野分駐所長陳慶豐前來支援。

胡松俊仁等人到楊女住家，向潘男表明來意後，隨即依法將潘男逮捕上銬，並在住家內查獲安非他命殘渣、吸食器及牛樟木殘塊，另潘男及楊女初步驗尿都為陽性，兩人皆坦承不諱，警方遂依反毒品及森林法等案，函送台東檢察署偵辦。

未料隔日胡松俊仁返回楊女住處查訪，又見一女子門前踱步，女子稱是姓邱，為楊女的姪女，從桃園返鄉探視阿姨，還提供警方年籍資料，胡松俊仁一查發現三十七歲邱女竟是會計法通緝犯，隨即帶回確認後依法逮捕，並移送桃園地方法院歸案。

胡松俊仁機警地察覺部落裡的陌生男子，而順利一案四破，台東縣警察局長劉崇智特地到關山警分局頒贈「破案茶」。