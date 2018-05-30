〈南部〉控遭稽查員嗆聲 民到屏縣環局招魂

2018-05-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣環保局日前爆發稽查員讓檢舉人身份曝光事件，去年遭到稽查員「嗆聲」的內埔鄉民蕭千霖，昨天跑到屏縣環保局「招魂」，環保局長魯台營下午親自到蕭家道歉。

憂對方是小偷 反被無理對待

蕭千霖表示，去年八月底，環保局稽查員在他家附近的香蕉園晃了約三小時，他擔心對方是小偷出面質問，結果遭到無理對待，對方沒有出示證件，還嗆要打他的小孩。

日前屏縣傳出蘇姓鄉民檢舉鹽埔鄉某堆肥廠排廢水，稽查員竟然讓業者直接跟檢舉人碰面解釋，引起各界嘩然，稽查員被停職調查；蕭千霖獲悉此事後，勾起去年回憶，認為稽查員態度不佳已不是單一事件，決定以行動呼籲社會關心這個問題。

昨天上午九時許，他掛著「你好大，我好怕」「找百姓單挑」的牌子，還穿上「苦海無涯，回頭是岸」的背心，敲著鈴鐺，在環保局一樓「招魂」，要把真正的「稽查魂」招回來。

環保局稽查科長伍展沛表示，去年八月因接獲檢舉有畜牧場排放廢水，稽查員大熱天到當地埋伏，可能溝通產生誤會，但無論如何，稽查人員有回嘴就是不對。

局長帶科長等人 登門致歉

昨天下午環保局長魯台營帶著科長、稽查員，到蕭家登門致歉；蕭千霖事後表示，雖然接受道歉，但還是要呼籲環保局提高稽查員素質，不要讓稽查員變成「豬隊友」。