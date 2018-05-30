〈南部〉煮晚餐、背嬤行 國二尤沁智獲慈孝楷模

2018-05-30

萬巒公所貼紅榜祝賀

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒國中二年級學生尤沁智是今年屏東縣國中組唯一全國慈孝家庭楷模，來自單親家庭的他為了分擔媽媽負擔，一肩扛起照顧家庭的責任，不僅料理晚餐、輔導弟妹功課，更成為患有小兒麻痺阿嬤的雙腳，每天背著阿嬤上下樓，祖孫感情融洽，萬巒鄉公所昨天前往尤家貼紅榜祝賀，阿嬤沈月笑也直說，這個孫子「沒有白疼！」

背小兒麻痺阿嬤上下樓

沈月笑說，儘管雙腳不方便，年輕時雙手有力氣，她以手代腳行動，照顧當時剛出生的孫子尤沁智，後來還坐著輪椅用背巾綁住孫子熬粥，近年雙手逐漸無力，尤沁智背著她上下樓，每天晚上還會對她撒嬌、幫她按摩，雖然經濟不寬裕，但孫子的孝心讓她心裡特別滿足。

尤沁智的媽媽邱麗芳說，她工作回家後吃到兒子煮的飯，感動得想掉淚，沁智像一家之主，家裡大小事都不用她操心，回到家後照顧阿嬤，並指導弟弟妹妹功課。

尤沁智說，媽媽工作忙，辛苦拉拔他長大的阿嬤行動力也大不如前，身為家裡的一份子，希望可以分擔家務，他還沒辦法賺錢，只能幫忙家事。

運動拿獎牌 學業也A+

萬巒國中校長長李瑜珍表示，沁智曾獲得縣運跳高、短跑競賽獎牌，功課也是全校A+的學生，獲得全國楷模實至名歸。

全國有五十八名慈孝家庭楷模獲表揚，其中國小組二十五名、國中組十五名、高中職組十二名、大專校院組六名，每名可獲得獎學金一萬元並有獎狀及獎座。