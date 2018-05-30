〈南部〉獎金差近八倍 身障運動選手遭挖角

2018-05-30

連霸金牌選手 北市150萬台南不到20萬

〔記者邱灝唐／台南報導〕二○一八全國身心障礙國民運動會日前於嘉義落幕，台南奪牌數量僅次於台北市，不過獎金卻「矮人一截」、排在六都之末，甚至差距近八倍，讓議員要求檢討制度；教育局回應會再研議。

台南市體育總會身心障礙運動委員會主任委員蔡有仁指出，最近已有四名選手被挖到外縣市，市府該好好重視，以一位連續兩屆拿金牌的選手來說，包含連霸獎金，在台北市約有一百五十萬的獎金，但台南不到廿萬，差距將近八倍。

教育局：獎勵金核發對象及名次較多

教育局指出，台南獎勵金與其他五都相比，以選手、教練及委員會三者為獎勵對象，獎勵名次包含至前六名，核發對象及核發名次較多，這一屆也預計核發一千四百多萬獎金；但未來是否提高獎勵金，還得再行評估。

台南市議會教育委員會議員李文正、蔡旺詮及陳怡珍昨日召開座談會，表示台南市的身心障礙運動選手不僅獎金輸人家一截，連設備也不齊全，台北市的選手拿一面金牌有十八萬獎金，但台南市僅有六萬，雖然新北市、高雄市也是相同金額，但對方的團體賽、連霸，以及破紀錄獎金都更為優渥，台南可說是六都福利最差，可是選手都相當優秀，二○一六年和今年分別以二百廿七面、二百廿八面獎牌數僅次於台北市，結果獎金卻排在後段班，再不檢討遲早會被外縣市全數挖角。