〈南部〉安平跨港大橋 9.5億經費初審過關

2018-05-30

營建署六月複審 可望七月有眉目

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平跨港大橋不走漁光島路線，將改經永華路跟安平港相連，不過造橋經費九．五億元，南市工務局表示，已將計畫送進營建署初審過關，預計六月複審，可望七月就有眉目，一旦核定經費下來，就能趕在年底發包施工。

不走漁光島路線 改經永華路

安平跨港大橋從前市長許添財時代開始倡議，原打算跨海連接漁光島，橋體高度廿五公尺，但高架與引道設計，恐造成漁光島自然生態衝擊，因此市府研議替代方案，改經永華路跟安平港口相連，而且路徑改變，也不致阻礙航道船隻通行問題。

工務局表示，考量目前進出安平舊城區車輛，主要由民權路、安平路進出，常造成該地區交通壅塞，甚至回堵至省道台十七線，規劃新建跨漁港大橋往東與永華路相接，往西連接城平路，計畫總長約一千公尺、寬度廿五公尺，規劃橋梁淨高十三公尺，總經費九．五億元，爭取中央補助七．五億元，南市配合款一．九億元，若營建署七月核定經費順利，可望工程年底發包。

市府原規劃從安平區漁濱路接漁光島，再由健康路通往台十七線，提供安平地區聯外交通需求，橋長約一千二百公尺，總經費十三億元，但是考量遊艇及帆船進出，以及衝擊漁光島自然生態環境，替代方案改自城平路跨安平漁港接至永華路，路幅也較寬。

工務局：爭取生活圈計畫補助

工務局表示，安平舊城區僅藉由安平路、民權路進出，未來跨港大橋工程完工後，車輛將可從永華路改道分流，減輕安平路、民權路交通負荷，而且交通疏散條件較佳，因此爭取列入營建署生活圈計畫補助，而且替代方案所經過的造船廠，該地是市有地，租約至明年十二月底，用地取得沒問題。

此外，行政院長賴清德南下時曾允諾支持安平跨港大橋建設，現任營建署長吳欣修亦是前南市府秘書長，工務局樂觀期待，萬事俱備只等營建署核函下來。