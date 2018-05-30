〈南部〉提報文化景觀 文資委員履勘岡山欣欣市場

2018-05-30

〔記者蘇福男／岡山報導〕有一甲子歷史的岡山欣欣市場拆遷在即，岡山眷村文化協會主張就地保留，緊急提報文化景觀保存，文化局昨安排文資委員現地履勘，將擇期召開文資審議委員會討論。

市場興建於一九五九年間

欣欣市場約興建於一九五九年間，當年國民政府來台生活艱困，空軍司令部要求攤販們進入眷村擺攤服務軍眷，一九五九年攤販集資興建圓形的欣欣市場營業至今。

二○○七年醒村等眷村陸續改建搬遷，軍方一度計畫拆除欣欣市場，遭到攤商不滿抗爭，後來因開發計畫時程延宕，欣欣市場雖苟延殘喘營運至今，但生意已大不如前。

七十歲的水果攤劉金釵阿嬤說，早在欣欣市場興建之前，鄰近的劉厝庄民每天都肩挑農漁產品來此叫賣，當時市集周遭都是軍眷村，人潮絡繹不絕，生意興隆。

芳仁素食劉姓業者回憶說，她十歲就跟著父母在欣欣市場賣番薯粥，後來自己也在市場賣自助餐，一生青春歲月都在市場度過，她希望欣欣市場能就地保留。

無店招、四代傳承經營的小吃攤，更見證欣欣市場一甲子的興衰史，第三代經營者王琬思說，欣欣市場原址昔日是劉厝聚落，空軍遷台後，成為軍眷村的菜市場，眷村改建後，欣欣市場又變成岡山劉厝、白米和後協等里居民的採買重地，百年歷史見證本省、外省居民的互動。

文化局文資委員昨除觀察欣欣市場周遭環境，並探看市場旁一口百年古井，該古井直徑二百公分，從清朝到日治初期是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，一九三○年代此地被徵用為軍官宿舍區而停用，直到眷村拆除才重見天日。